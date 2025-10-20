Sergio Mayer hace sorpresiva CONFESIÓN para que su hijo brille en La Granja VIP

La primera semana de La Granja VIP nos ha dejado momentos memorables como discusiones por una simple piña entre Manola Díez y Carolina Ross o incluso horas de diversión entre todos los granjeros, sin embargo, uno de los participantes que se ha robado varios reflectores ha sido sin duda Sergio Mayer Mori, gracias a su carisma, talento para cantar e incluso por sus atributos físicos.

A pesar de lo anterior, no ha tenido un camino fácil para brillar debido a la fama y nombre de sus padres quienes han forjado una trayectoria muy destacada en el mundo de la farándula, sin embargo, su padre, Sergio Mayer, confesó para TV Azteca que desea que su hijo brille por luz propia, por lo cual NO quiere acercarse a La Granja VIP.

Durante la gala de eliminación, Flor Rubio aseguró que había entrevistado a Sergio Mayer, quien le confesó que no haría ninguna intervención en La Granja VIP para no robarle protagonismo a su hijo.

“Hace un ratito entrevisté a Sergio Mayer y me dijo que ni siquiera quiere venir porque quiere que su hijo vuele con alas propias en La Granja VIP, no porque no quiera estar aquí con nosotros, sino porque quiere verlo crecer y no quiere estar aquí, está muy orgulloso de Sergio, de todo lo que ha dicho porque han tenido una relación difícil, contrastante, no ha sido fácil para ellos pero lo ama con todo su ser, el mismo Sergio Mayer está conociendo a su hijo y ya sabe de su potencial dentro de La Granja VIP”, reveló Flor Rubio.

