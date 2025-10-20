Peones de la semana: ¡Los nuevos encargados del trabajo duro en La Granja VIP!

En La Granja VIP la vida no es fácil, y cada semana los roles cambian para poner a prueba a nuestros granjeros. Esta vez, llegó el momento de conocer quiénes son los cuatro peones de la semana, aquellos que deberán ensuciarse las manos, madrugar y vivir la experiencia más ruda dentro de la competencia.

Ser peón no es cualquier cosa. Significa despertar antes que todos, encargarse de las tareas más pesadas del campo, cuidar a los animales, y ganarse el pan del día con puro esfuerzo. Mientras otros disfrutan algunos beneficios, los peones deben demostrar disciplina, actitud y trabajo en equipo. ¡Y claro que no falta el drama cuando llegan los reclamos y las risas por ver quién cumple o quién se raja a mitad del camino!

Esta semana, los elegidos para vivir en el granero y asumir el trabajo más duro de La Granja VIP son:

Desde el primer amanecer, estos cuatro granjeros tendrán que levantarse con el canto del gallo para cumplir con sus labores: alimentar a los animales, mantener el orden del establo, y asegurarse de que todo en la granja funcione al pie de la letra. Sin duda, una tarea que pone a prueba no solo su fuerza física, sino también su paciencia y carácter.

En La Granja VIP, ser peón puede ser un castigo o una oportunidad para destacar. Lo cierto es que esta semana, el granero se llenó de historias, chismes y momentos que nos recordaron que aquí, el que no trabaja... ¡no come!

