¿Abrazos honestos? Eleazar y ‘El Patrón habrían hecho las paces, pero Kim y Manola se dan con todo en La Granja VIP

La salvación de Sergio Mayer Mori, el ‘abrazo de Eleazar y ‘El Patrón’ y el conflicto entre Manola y Kim. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 13 de noviembre 2025!

TV Azteca

Sergio Mayer Mori gana la salvación, Eleazar y ‘El Patrón’ se dan un ‘abrazo’ y Manola y Kim se enfrascan en una discusión sin tregua. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 13 de noviembre 2025 en Ordeñando el Chisme de Al Extremo!

