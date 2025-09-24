¡Sacaron los ‘prohibidos’ en la fiesta del Mercado de la Merced!
Jessy Portillo se lanzó al Mercado de la Merced, donde feligreses y comerciantes armaron la pachanga con sonidero y toda la cosa. ¡Ojo a los ‘prohibidos’!
TV Azteca
Jessy Portillo nos sorprendió y, en lugar de regalarnos hilarantes confesiones de la gente, se lanzó al Mercado de la Merced, donde se armó un tremendo bailongo con sonidero y toda la cosa. ¡Checa cómo los comerciantes y feligreses transformaron los ‘prohibidos’ en ‘obligados’!
