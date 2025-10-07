¡Tacos al carbón con sabor oaxaqueño avalados por La pura sabrosura!

La colonia Valentín Gómez Farías puede presumir una auténtica joya culinaria: ¡tacos al carbón con sabor oaxaqueño! Bistec, longaniza, campechanos, chuleta, pechuga, carne enchilada y más. Por supuesto, todos los tacos van acompañados con sus respectivas guarniciones. ¡La pura sabrosura!