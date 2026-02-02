“Tamales Don Panchito": con Garantía de La Pura Sabrosura en este Día de la Candelaria
Acompaña al Chef Rahmar Villegas a probar unos deliciosos tamales tradicionales, tanto con hoja de maíz como oaxaqueños. ¡Se te hará agua la boca!
Este 2 de febrero, Día de la Candelaria, en La Pura Sabrosura el Chef Rahmar Villegas nos lleva a conocer los “Tamales Don Panchito”, un establecimiento tradicional en la Ciudad de México que tiene las tres B. Te retamos a verlos sin querer salir corriendo a comprar (spoiler: vas a perder).