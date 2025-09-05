Tiktoker mexicana es agredida por extranjera en Guadalajara mientras cantaba música regional

Es cosa del día a día encontrarse con personas que graban diferentes actividades de su vida para compartir en redes sociales, lo que no es normal es que las personas sean agredidas por ello. Eso fue lo que le pasó a una tiktoker mexicana que se volvió viral.

Tiktoker mexicana es agredida por extranjera en Guadalajara

Así es, un acto de violencia ocurrido en Guadalajara generó indignación en redes sociales, luego de que la cantante y tiktoker mexicana Mohny Kallhas fuera golpeada por una mujer extranjera mientras interpretaba canciones de regional mexicano. El hecho quedó registrado en el video, el cual compartió y rápidamente se viralizó, despertando un fuerte debate sobre el respeto a la cultura y las tradiciones mexicanas.

¿Quién es Mohny Kallhas?

Mohny Kallhas, conocida en TikTok como @mkurbana, es una cantante independiente que ha encontrado en los espacios públicos y las redes sociales, el espacio perfecto para difundir su trabajo en torno a la música regional mexicana. Con el tiempo, sus presentaciones en plazas y mercados de Guadalajara han conquistado a miles de seguidores que celebran su autenticidad y amor por las raíces culturales.

Si aún no has visto el video, aquí te lo dejamos a continuación:

Así fue el momento de la agresión

Durante una transmisión en vivo, Mohny se colocó frente a la cámara para interpretar su música como acostumbra frente a un mercado cuando una mujer extranjera comenzó a insultarla. La situación se salió de control y escaló cuando la agresora intentó arrebatarle el micrófono, y al no conseguirlo, terminó golpeándola en la cabeza.

La cantante urbana intentó dialogar y no responder a las agresiones con más violencia. Ella se limitó a exigir respeto de para su persona y su cultura: “Stop, you are in Mexico, respect”, dijo en inglés, recordándole a la mujer dónde se encontraba.

En redes sociales se menciona que la “gentrificación” no solo afecta de manera económica, sino que, además, muchas de ellas son personas racistas que agreden a los mexicanos y desprecian la cultura a pesar de estar en tierras mexicanas. ¿Tú qué piensas al respecto?

