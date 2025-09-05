Así fue como Gerard Piqué le pidió matrimonio a Clara Chía

Hay un nuevo capítulo en la historia de amor de Gerard Piqué y Clara Chía Martí. De acuerdo a lo que manifiestan fuentes cercanas al exfutbolista, la pareja habría dado el gran paso de comprometerse durante una cena íntima en la Ciudad Condal.

Como era de esperarse, el gesto no pasó desapercibido ya que ocurrió delante de las dos familias. Este es un gesto que confirma que la relación sigue sólida a pesar de todas las especulaciones que han surgido en su entorno.

¿Cómo le pidió matrimonio Gerard Piqué a Clara Chía?

Una cena que parecía una más de la rutina, se convirtió en un momento muy especial para la relación. De acuerdo a lo que se ha difundido, Gerard Piqué pidió matrimonio a Clara Chía frente a sus respectivos familiares. Así es que quedan de lado los rumores de crisis entre ellos.

Esto sería para reforzar su vínculo luego de que Clara sufriera una presunta pérdida de embarazo. “Al parecer esta experiencia difícil, la pérdida del bebé, hizo que Gerard Piqué reconsiderara sus prioridades y decidiera formalizar su relación”, sentenció la periodista Toval.

¿Cómo es el anillo de compromiso de Clara Chía?

Hace semanas Clara Chía fue fotografiada en Beverly Hills luciendo un anillo con un diamante imponente en su mano izquierda. Ahora que se reveló el hecho de que se comprometieron, se confirma lo que se sospechaba hace tiempo.

La joya que decora el anillo en cuestión es un diamante que se presume sería el que se utilizó para sellar el compromiso. Por el momento ni Gerard Piqué ni Clara Chía han emitido un comunicado oficializando esta situación.

Luego de momentos de crisis, todo parece ir a la calma y la pareja ha decidido escribir un nuevo capítulo a esta historia. Clara Chía sigue ocupando un lugar importante en la vida de Piqué y esto ha quedado demostrado.

