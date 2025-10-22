“Está en terapia": Kike Mayagoitia se burla por ausencia del Mayoral de La Granja VIP

Se cumplió la especulación emitida por Adal Ramones anoche durante del Duelo entre granjeros: tras el insulto hecho por Jawy Méndez, el Tío Pepe no se presentó este día a la tradicional jornada de actividades y este hecho no fue tomado con seriedad por Kike Mayagoitia.

Después de finalizar las labores en las hortalizas, el Capataz Sergio Mayer Mori le preguntó a Paulina, quien los instruyó esta mañana, si el Mayoral de La Granja VIP llegaría a trabajar con los granjeros, a lo que respondió que eso no ocurriría.

Al escuchar lo anterior, el conductor de ‘Venga la Alegría’ dijo que el Tío Pepe “está en terapia” y “todavía no se ha recuperado de ese golpe tan fuerte”, lo que provocó que Omahi solamente negara con la cabeza el señalamiento del granjero.

Cabe recordar que esto se suma al comentario hecho más temprano por el propio Jawy Méndez en el que afirmó que le iba a dejar la fogata prendida al Tío Pepe por “dos semanas”, en referencia al castigo impuesto por el insulto hecho en el desayuno de ayer.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos al tercer nominado de La Granja VIP que se unirá a Eleazar Gómez y Lis Vega; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.

