Adiós rojo y verde: estos son los colores que predominarán en Navidad

Este 2025 la Navidad tendrá un giro estético por lo que los colores tradicionales ya quedarán atrás. El rojo y el verde son asociados con esta festividad pero van a perder protagonismo frente a una paleta más sobria y versátil, centrada en la elegancia contemporánea y la conciencia ambiental.

Ventaneando: Cena de Navidad 2024 [VIDEO] María Del Sol, Coque Muñiz y Axel Muñiz son nuestros invitados especiales de nuestra tradicional cena de Navidad 2024 en Ventaneando.

Los expertos en decoración pues manifiestan que los colores intensos y saturados, van a quedar atrás frente a los tonos atemporales que te darán la oportunidad de reutilizar decoraciones sin estar fuera de la moda. Lo que se buscará es la sustentabilidad y la evolución hacia un estilo más refinado y duradero.

¿Cuál es la nueva paleta de colores para Navidad?

Para que tengas en cuenta, los colores que dominarán en las decoraciones de Navidad se inspiran en la naturaleza y en la calma. Predominarán los neutros -como el blanco roto, el beige y el gris-, combinados con metales suaves como el dorado, el cobre y el plateado.

Con esta combinación lo que se quiere lograr es una estética equilibrada, que conserve el brillo festivo sin saturar los espacios.

A estos colores se le suman los rosas palo, verdes menta y azules cielo, colores asociados con la serenidad y la frescura. Su popularidad crece porque pueden mantenerse en la decoración del hogar incluso después de las fiestas, favoreciendo un consumo más responsable y una estética menos efímera.

Sin dudas el cambio en cuestión refleja una tendencia global hacia la decoración sostenible. En los hogares cada vez es más común ver decoraciones con materiales reciclados, adornos duraderos y diseños minimalistas, evitando el exceso y priorizando la reutilización.

La idea en cuestión no responde solamente a criterios estéticos sino que también a los ambientales. El uso de piezas atemporales reduce el desperdicio y promueve prácticas de consumo más conscientes. Ante esto es que la conciencia ambiental está ocupando mucho lugar y en esta Navidad no va a quedar de lado.