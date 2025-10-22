Niño es viral por amenazar con encarcelar a su padre por no comprarle una consola de videojuegos

El mundo de las redes sociales es un pequeño gran reflejo de lo que se viven a lo largo y ancho del mundo. Por las plataformas digitales pasan todo tipo de situaciones y algunas se convierten en virales, como sucedió con un niño que amenazó con denunciar a su padre ante la policía por no haberle comprado un PlayStation.

La realidad sobre el beso entre doña Cuquita y el misterioso hombre del video viral [VIDEO] Las redes ardieron al hacerse viral un video donde la viuda de Vicente Fernández es vista con un hombre misterioso en un concierto de Alejandro Fernández.

No es la primera vez que las redes sociales se hacen eco de situaciones familiares en donde ciertas actitudes o acciones dan lugar a intensos debates entre los internautas. Ahora, es lo sucedido entre un niño y su padre lo que gana lugar en las plataformas.

¿Por qué se hizo viral el enojo del niño?

El video fue publicado en la red social X en la cuenta @DoctorFarola y rápidamente se ha convertido en viral. En las imágenes puede verse como un pequeño trae en sus manos una caja de zapatos que arroja violentamente ante su padre.

El niño le recrimina a su progenitor haberse comprado zapatos nuevos en vez de haberle comprado la consola de videojuegos que él quería. El enojo del menor escaló cuando su padre le exigió respeto y amenazó con golpearlo con un cinturón.

Un niño amenazó con llamar a la policía porque su papá se compró unos zapatos y no un PlayStation para él.



No es chiste. Es el reflejo de una generación que cree que todo lo merece… pic.twitter.com/YOAgXfGc2q — DoctorFarola (@DoctorFarola) October 21, 2025

“Ustedes saben que si a mí me llegan a tocar con la faja (cinturón), voy a llamar a la policía”, fue la contramenaza que el niño le hizo a su padre. El video se ha vuelto viral por esta situación y en las redes sociales el debate sigue escalando.

¿Qué dijeron las redes sociales tras el video?

El video del enojo y amenaza del niño a su padre ha llegado a los dispositivos móviles de millones de personas de todo el mundo. Los internautas no han dudado en opinar al respecto y mientras la mayoría critica la forma en que el menor se dirige a su progenitor, otros cuestionan la forma en que el adulto intenta corregirlo.

“Muy mal por el padre. A los niños así no se les amenaza”, “¿En ese país están prohibidas las ostias a mano abierta?”, “Está criando a un enemigo, miren como aprieta las manos y hace caras de odio”, “Media hora nomas le quiero como hijo a este”, “Me encantan estos videos que forman parte de las campañas de no tener hijos” y “El padre lo crió de tal manera que el hijo siente que tiene derecho a increparlo como lo hace”, son algunos de los mensajes que inspiró el video entre los internautas.