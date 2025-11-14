¡Trabajaba de lo que fuera y encontró la muerte en Ecatepec!
Juan Daniel vivía en México de manera provisional y trabaja de lo que fuera para sobrevivir, pero encontró la muerte en Ecatepec. El hombre permanecía tendido en el asfalto vehicular hasta que las autoridades llegaron en su auxilio. Los paramédicos corroboraron que había fallecido. La esposa de Juan Daniel pudo identificar el cuerpo. ‘El Diablo’ Becerril tiene la historia completa.
