¡Un trailero y su tractocamión ocasionaron un caos en el centro de la CDMX!

La inoportuna maniobra de un trailero y su tractocamión afectó Balderas y Ayuntamiento en la Cuauhtémoc, donde el chofer que transportaba 25 toneladas de leche invadió el carril del Metrobús y sucedió el caos en el centro de la CDMX. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

