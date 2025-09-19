¡Dos ratas fueron enfrentados por vecinos en Ecatepec y uno no sobrevivió!
Vecinos de Ecatepec, hartos de la delincuencia, trataron de hacer justicia y un ‘malandro’ no vivió para contarlo. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
