¡El tropezón del vocalista de Los Tigres del Norte y la entrevista con la Sonora Dinamita!

Este Jueves de Sombreros, ‘La Chicuela’ paticó con la Sonora Dinamita, quienes le contaron los detalles de su próxima presentación del 5 de octubre. Además, revelaron en qué va el pleito legal del nombre de la agrupación. ¡Ojo al tropezón de Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte!