¡El tropezón del vocalista de Los Tigres del Norte y la entrevista con la Sonora Dinamita!

En este Jueves de Sombreros, ‘La Chicuela’ entrevistó a la Sonora Dinamita y revisamos el ‘tropezón’ de Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte.

Al Extremo
Este Jueves de Sombreros, ‘La Chicuela’ paticó con la Sonora Dinamita, quienes le contaron los detalles de su próxima presentación del 5 de octubre. Además, revelaron en qué va el pleito legal del nombre de la agrupación. ¡Ojo al tropezón de Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte!

