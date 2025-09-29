Trabajó desde los 5 años y llegó a ser franelero; hoy es uno de los cantantes más famosos del reguetón

El género del reguetón ha tenido un impacto espectacular gracias a la cantidad de artistas que han optado por este para lanzar su carrera al estrellato internacional. Uno de ellos es precisamente Pitbull, quien antes de ser uno de los más famosos de Latinoamérica llegó a ser franelero cuando era niño.

Pitbull es reconocido mundialmente por las canciones de reguetón que ha tenido, así como por las colaboraciones que ha sumado a lo largo de los años con artistas por excelencia reconocidos. Sin embargo, ¿sabías que antes de ser el famoso cantante que es hoy en día, tuvo que trabajar como franelero? Esta es su historia.

¿Cómo pasó Pitbull de franelero a ser un estandarte del reguetón?

Durante una charla que tuvo con Yordi Rosado, Pitbull confesó que su niñez no fue para nada sencilla, al grado de tener que trabajar cuando apenas tenía 5 años para ganarse la vida y cómo haber nacido en Estados Unidos siendo latino trajo consigo algunas limitaciones al respecto.

Fue desde los 5 años cuando Pitbull, estandarte del reguetón, comenzó a relacionarse directamente con el trabajo al grado de vender camisas, agua, ofrecer servicios de cable, limpieza y ser franelero en Miami, hecho que lo ayudó a entender cuál es el impacto de lo que hoy tiene gracias a su éxito.

“Con esa mentalidad de lo que es trabajar y lograr, uno lo aplica siempre en la industria de la música, en los negocios, pero más que nada en la vida”, explicó Pitbull, quien actualmente goza de una fortuna por demás grandiosa gracias a la cantidad de éxitos que tiene en solitario y a través de diversas colaboraciones.

¿Cuál es la canción más popular de Pitbull?

Por supuesto que esta respuesta tiene tintes subjetivos dado que la más importante será aquella que más escuches. Sin embargo, es imposible no mencionar On The Floor, la cual sacó con Jennifer Lopez en 2011. Así como esta, dos más que siguen siendo del agrado del público son I Like It, con Enrique Iglesias, y Feel This Moment, con Christina Aguilera.

