Tras rumores de infidelidad, Sammi Herrera muestra mensajes de Ricardo Pérez

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta son una de las parejas que se roba todas las miradas en la actualidad. Más allá de las críticas que surgieron en un principio por su diferencia de edad, en las últimas semanas los rumores de infidelidad por parte del youtuber pusieron entre ellos el nombre de su ex novia, Sammi Herrera.

El tema ha seguido escalando en los últimos días y los rumores señalan que Ricardo Pérez le ha estado enviando mensajes a Sammi Herrera mientras vive un noviazgo con la cantante Susana Zabaleta. Es en este marco que la creadora de contenido decidió compartir un contundente video.

¿Sammi Herrera es la tercera en discordia?

Mientras Ricardo Pérez y Susana Zabaleta siguen juntos en medio de los rumores y conflictos con algunos reporteros, muchos dedos acusatorios apuntan a Sammi Herrera. Sin embargo, ha sido ella la que ha salido a aclarar que sobre el tema “hay mucho hate”.

La creadora de contenido ya expuso los mensajes intercambiados con Ricardo Pérez ante los rumores surgidos, pero dejó en claro que no ha vuelto tener contacto con él. En este punto, afirmó sentirse rebasada por todo el revuelo que se ha originado.

¿Qué dicen los mensajes de Ricardo Pérez?

Recientemente, Sammi Herrera utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que se expresa sobre el revuelo mediático en torno al tema. “Y seguiré callando muchas cosas para no afectar a terceros”, remarca el posteo de la creadora de contenido.

“Desde hace más de 4 años he sido víctima constante de acoso, humillaciones, violencia y amenazas. Todo por parte de seguidores de una persona que, sin conocerme, decidieron hacerme su blanco”, sentenció Sammi Herrera.

La ex de Ricardo Pérez afirmó que todo lo que decían de ella no era verdad. Reveló que hace tiempo reveló lo que vivió, que le han ofrecido dinero para hablar mal de “esta persona”. Sin embargo, explicó que ella no aceptó, pero que ahora “esta persona” nuevamente “intentó pintarme como mentirosa” y “no quiero que me sigan arrastrando a una historia que no me pertenece”.

Sammi Herrera dejó en claro que tiene los mensajes que Ricardo Pérez le envió pero sabe que aunque muestre pruebas van a manchar su credibilidad. De esta manera, la creadora de contenido apuntó a los seguidores del youtuber pero buscó así limpiar su nombre en medio de la polémica.