Una querida triatleta de Exatlón México celebró 26 años con una fiesta muy especial: ¿de quién se trata?

Exatlón México es una la plataforma donde se forjan leyendas deportivas, que también permite que el público conozca de cerca a los atletas en distintas facetas de su vida. Esta vez, una de las competidoras más recordadas por su disciplina y simpatía llegó a una nueva vuelta al sol y lo compartió rodeada de cariño, amigos y buenos momentos. Con 26 años recién cumplidos, la celebración estuvo marcada por los viajes, el mar y emotivos mensajes de sus seres queridos.

¿Quién es la triatleta de Exatlón México que celebró su cumpleaños?

Se trata de la triatleta Fiona Bernal cumplió 26 años y lo festejó con una serie de actividades que reflejaron su estilo de vida vibrante. Desde un momento íntimo de reflexión frente al mar, donde agradece por la felicidad y el camino recorrido, hasta una reunión en la que no faltaron las risas, los brindis y la complicidad con sus amistades más cercanas.

En sus redes sociales compartió distintos instantes de la celebración, como paseos en la playa, un almuerzo con amigas, una cena con familia y seres queridos en la que no faltaron los detalles especiales, como un pastel acompañado de bengalas que iluminó la noche. Los mensajes de afecto se multiplicaron, para recordarle la huella que dejó en Exatlón México y en el deporte nacional.

Instagram Fiona Bernal celebrando su cumpleaños

¿Quién es Fiona Bernal en el deporte y en Exatlón México?

Originaria de Quintana Roo, Fiona Bernal nació el 28 de septiembre de 1999 y desde joven encontró en el triatlón su pasión. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en 2018, cuando ganó el sprint del Triatlón de La Habana y la edición Tres Ríos en la Riviera Maya, lo que le permitió consolidarse como una de las promesas mexicanas en la disciplina. En 2022 volvió a brillar al conquistar la categoría femenil del triatlón Mayanman Cozumel.

Ese mismo año se incorporó a la sexta temporada de Exatlón México como parte del Equipo Contendientes, donde, aunque no llegó a las etapas finales, se ganó el respeto del público por su carácter competitivo y su entrega en cada circuito.

Cumplir 26 años simboliza para Fiona un punto de partida para nuevos retos deportivos. Actualmente, comparte su vida con el también triatleta Flavio Morandini, con quien ha recorrido escenarios internacionales y que ha sido parte importante en su desarrollo atlético.

Su paso por Exatlón México la convirtió en una figura querida por los fanáticos, y hoy, al mirar hacia el futuro, Fiona reafirma que su historia apenas comienza.