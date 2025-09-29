¿La llaman mentirosa? Marianne Gonzaga anuncia colaboración con marca y empresa la desmiente

Tras salir del centro para menores en que fue recluida 5 meses, Marianne Gonzaga anunció que retomaría su trabajo como influencer e incluso actualizó sus tarifas para colaborar con marcas. En días recientes publicó una supuesta colaboración, pero la empresa que mencionó ya salió a desmentirla y negar cualquier asociación con ella.

La influencer ha sido fuertemente criticada por regresar oficialmente a las redes sociales tras cometer una agresión que casi le cuesta la vida a Valentina Gilabert, además de justificar en diferentes videos haber apuñalado 16 veces a la modelo.

“Recibo amenazas todo el día”, Valentina Gilabert aún recibiría mensajes de Marianne Gonzaga TV Azteca [VIDEO] Valentina Gilabert asegura que recibe amenazas de muerte por parte de Marianne Gonzaga, quien dice que fue Valentina quien le pidió que se encontraran.

Marianne Gonzaga anuncia colaboración con empresa, pero ésta la desmiente

Hace unos días Marianne Gonzaga hizo una publicación en sus redes sociales donde confirmaba una colaboración con una gran cadena de tiendas de autoservicio que tiene sucursales en todos los estados de nuestro país. Inmediatamente las críticas llovieron para esta marca, por lo que se emitió un comunicado oficial donde desmienten a la influencer.

“Queremos aclarar de manera transparente que no existe ninguna colaboración ni relación comercial con dicha persona, y que cualquier uso de nuestra marca en sus publicaciones es unilateral y sin autorización”, escribió la empresa en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. Se especificó que no se cometía exclusión en contra de nadie, pero también se aclaró que cualquier embajador oficial se anunciaría en las cuentas oficiales.

Por su parte, Marianne Gonzaga ha estado publicando en sus historias de Instagram supuestas capturas de correos y mensajes que tuvo para negociar la colaboración. La influencer asegura que la contactó una agencia, no la empresa directamente; según su versión, esto comenzó a negociarse desde diciembre de 2024.

En sus historias, Marianne dice que la agencia se ha vuelto a poner en contacto con ella para aclarar la situación. “No sé si esto fue un malentendido, fue algo hecho con mala intención, fue una mala ‘broma’ o simplemente quisieron aprovecharse, pero esto no lo voy a dejar pasar”, escribió.

Mientras tanto, en el comunicado de la empresa, los comentarios están divididos entre quienes defienden a Marianne y quienes aplaudieron que la colaboración supuestamente no sea real. También hay personas que están recordando otros escándalos de la influencer, como cuando mintió sobre haber comprado una mansión en Cancún.