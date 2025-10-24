¡De TERROR! Vecinos reportan apariciones del payaso “Eso” en alcantarilla de Monterrey (FOTOS)

El Día de Muertos y Halloween ya están a la vuelta de la esquina y los eventos paranormales no se hacen esperar, como lo hicieron en 2021 ciudadanos Guadalupe, Zona Metropolitana de Monterrey en Nuevo León, México, donde internautas reportaron la terrorífica aparición del Payaso “Eso” dentro de una de las alcantarillas de la comunidad.

¿Qué se sabe del hallazgo del Payaso “Eso” que estremeció a la comunidad de Guadalupe en Nuevo León?

De acuerdo con lo que se puede observar dentro del post viral en Facebook, el municipio de Guadalupe, Nuevo León, específicamente entre Hidalgo y Zaragoza, apareció una máscara del payaso Pennywise acompañado de un globo rojo, tal cual como se ve en la película, esto en octubre de 2021.

¿Fue una broma la aparición del payaso “Eso” en Nuevo León?

Sí. Cabe mencionar que los internautas no han logrado confirmar si se trata de una presencia real o de algún evento paranormal, esto porque fue catalogado como “decoración de Halloween”. Dentro de diversos comentarios se ha señalado a un bromista como el culpable de instalar la máscara de payaso dentro de la alcantarilla a manera de homenaje al largometraje de IT, provocando un escalofriante fenómeno visual. No obstante, dentro de la conversación, vecinos e internautas mostraron señales de miedo genuinas, además de poner sobre.

¿Qué es el miedo colectivo a los payasos o coulrofobia?

Dentro de la conversación digital, la aparición del payaso dentro del alcantarillado podría sumarse al “fenómeno de los payasos”, quienes en años anteriores han desatado pánico e histeria colectiva en todo el mundo.

El miedo a los payasos o coulrofobia, es la fobia que provoca una respuesta irracional e intensa ante cualquier presencia de payasos, ya sea en disfraz, imágenes e incluso en objetos alusivos a los cómicos, provocando ansiedad, taquicardia e incluso ataques de pánico. Esta fobia se asocia con el fenómeno del “valle inquietante”, que describe la incomodidad que producen las figuras humanoides con rasgos exagerados o artificiales.