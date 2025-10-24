CONFIRMADO: El Patrón gana La Salvación en la segunda semana de La Granja VIP y deja de estar nominado automáticamente

Solo ha pasado un día desde que La Granja VIP estalló en reclamos, peleas, traiciones y lágrimas que pudimos atestiguar tras La Asamblea. Este jueves, las cosas vuelven a cambiar drásticamente en La Salvación, pues uno de los nominados acaba de librarse automáticamente de la posibilidad de quedar eliminado: se trata de Alberto del Río, El Patrón.

El Patrón gana La Salvación en La Granja VIP

La Salvación es una competencia que se lleva a cabo cada jueves en La Granja VIP. Participan los 4 granjeros nominados y, quien gana, automáticamente deja de estar en ese grupo.

El Patrón logró vencer a Sandra Itzel, Lis Vega y Eleazar Gómez en una competencia que involucraba encontrar piezas de rompecabezas entre montones de paja; para llegar a colocarlas en su lugar, debían cruzar una rastrera llena de cuerdas enredadas y nudos.

Quiénes están nominados en La Granja VIP, segunda semana

Con el triunfo de El Patrón en La Salvación, por ahora solo están nominados Sandra Itzel, Lis Vega y Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez quedó nominado desde el lunes, por El Legado que dejó Carolina Ross, la primera eliminada del reality show. Al salir, ella podía elegir a un granjero para nominarlo automáticamente.

Lis Vega entró en la lista el martes, tras perder El Duelo contra César Doroteo. Fue Sergio Mayer Mori, El Capataz de esta semana, quien escogió a las dos personas que se enfrentarían en esta dinámica.

Sandra Itzel quedó nominada tras La Asamblea del miércoles, por haber obtenido mayoría de votos por parte de los otros granjeros. El Patrón había entrado en la lista de la misma manera, pero ahora quedó fuera.

Todo puede cambiar con La Traición

La granjera o granjero que gana La Salvación y deja de estar nominado, también obtiene el beneficio de La Traición. El viernes, durante el Programa En Vivo de La Granja VIP, esta persona puede salvar a otro de los nominados y elegir a cualquier otro granjero para sustituirlo.

La incógnita que permanecerá hasta la noche del viernes será: ¿a qué nominada o nominado salvará El Patrón, y a qué granjera o granjero nominará? No te pierdas el Programa En Vivo de La Granja VIP este viernes, a las 9:00 P.M.

No olvides votar por tu nominado favorito para salvarlo de la eliminación

Las votaciones ya están abiertas para salvar a la persona que quieres que permanezca en La Granja VIP. Hasta la Gala de Eliminación, cada día tienes 10 votos para repartir entre los nominados; es posible desbloquear 10 votos extra si contestas una breve encuesta.

Puedes votar en el sitio web oficial de Azteca UNO y mediante la app TV Azteca En Vivo.

