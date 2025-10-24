¿Quién es “La Familia”? Así inició el inesperado metaverso de La Granja VIP

Durante uno de los días más caóticos en La Granja VIP, un nuevo personaje colectivo comenzó a circular entre los granjeros: “La Familia”. Nadie la había presentado, nadie había confirmado su existencia, pero muchos ya hablaban de ella como si se tratara de una organización secreta con planes bien definidos para mover los hilos del juego. Lo que parecía una estrategia bien armada resultó ser solo un malentendido... o varios.

¿De dónde salió “La Familia” en La Granja VIP?

Todo comenzó en medio del torbellino de emociones que dejó la Asamblea de Nominación. Fabiola Campomanes y Lis Vega comenzaron a comentar sobre “La Familia” como si fuera un grupo real de granjeros que estaban aliados para eliminar a los considerados más débiles, principalmente mujeres. El nombre surgió mientras se analizaban votos, movimientos estratégicos y decisiones que, desde su perspectiva, tenían un patrón muy claro.

Fabiola creía que varios estaban confabulados para eliminarla y que existía una red de protección entre jugadores como Adame, Eleazar, El Patrón, Omahi, Jawy y otros. Por su parte, Lis estaba convencida de que Omahi le había dicho “acuérdate de La Familia” justo antes de tomar su decisión con el Huevo Dorado. Pero Omahi aclaró que lo que dijo fue “acuérdate del equipo”, para referirse al grupo que había ganado ese privilegio y no a ninguna alianza secreta.

¿Qué granjeros fueron señalados como parte de “La Familia”?

La confusión creció hasta el punto en que el término se mencionó con frecuencia en las conversaciones del día entre diversos granjeros. Sin embargo, en una charla vespertina con Fabiola y Omahi, Jawy explicó con calma que no existía tal grupo. Que lo que parecía una estrategia en bloque había sido una acción individual —particularmente de Adame y Eleazar— que intentaron convencer a otros para nominar a Fabiola, pero que nadie más les siguió el juego.

Durante las conversaciones del jueves, la verdad salió a la luz, para aclarar que todo fue producto de un error de comunicación. Nadie sabe si la teoría de “La Familia” nació primero con Fabiola o con Lis, pero lo cierto es que el malentendido se extendió como pólvora.

Al final, lo que parecía una alianza de poderosos dispuestos a barrer con los demás, terminó por ser un metaverso mental creado por emociones intensas, malinterpretaciones y un juego cada vez más impredecible. Tal como dijo El Patrón: puro drama de telenovela.

