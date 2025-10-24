“Adame fue la mente siniestra": las peonas descubren el origen del complot en La Granja VIP

Las aguas en La Granja VIP siguen más turbias que nunca y esta vez las revelaciones vienen directo desde el corazón del gallinero. Después de los giros que dejó la última Asamblea, varias granjeras comenzaron a atar cabos… y los nombres salieron a relucir. En una charla íntima, Fabiola Campomanes y Lola Cortés coincidieron en algo clave, que todo apunta a que Alfredo Adame fue quien tejió el plan para sacarla.

¿Quién organizó el complot contra Fabiola en La Granja VIP?

Durante su conversación en el granero, Fabiola y Lola comenzaron a reconstruir lo que pasó en la votación más polémica hasta ahora y los diferentes antecedentes que les fueron compartidos por los demás granjeros. Según su análisis, cuando Adame se vio en peligro tras recibir varios votos, habría sido él quien lanzó la propuesta de redirigir la estrategia hacia Fabiola. Con la seguridad de quien ha estado en este tipo de formatos, habría convencido a otros granjeros de que sabría cómo manipular el juego a su favor.

Aunque en pantalla todo pareció una jugada de último minuto, para Lola fue más que evidente que hubo una intención detrás. Entre risas, frustración y algo de resignación, soltó una frase que resume todo: “Adame fue la mente siniestra. Él fue el maestro del crimen.”

¿Qué piensan Lola y Fabiola sobre los “fandoms” y la manipulación?

Otro punto que tocó la conversación fue la presión que sienten las participantes al no tener un “fandom” tan ruidoso como otros compañeros. Aunque reconocen que tienen apoyo afuera, también sienten que ciertos granjeros juegan con la percepción de que unas figuras son más “desechables” que otras.

Ambas reflexionaron sobre lo injusto que es pensar que alguien merece ser eliminado solo por no generar números en redes sociales. Mientras tanto, sigue creciendo el descontento entre algunas granjeras por el modo en que ciertos participantes están llevando el juego.

La conversación dejó claro que, lejos de apagarse, el conflicto apenas comienza. Y si bien algunas jugadas podrían parecer estratégicas, otras se sienten como una traición directa. ¿Será este el inicio del contraataque de las peonas en La Granja VIP?

Recuerda que puedes seguir lo que sucede en La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y en la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.