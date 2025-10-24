Eleazar Gómez revela su motivación para quedarse en La Granja VIP: ¿qué pretende?

Eleazar Gómez se sinceró ante Adal Ramones, el conductor de La Granja VIP, y reveló con el corazón en la mano las razones por las que desea permanecer en el reality apenas unos minutos antes de que tenga lugar el Juego de Salvación que podría cambiar su destino.

¿Por qué Eleazar Gómez quiere permanecer en La Granja VIP?

Reunido con sus compañeros en la sala de La Granja VIP y ante una pregunta de Adal Ramones, Eleazar Gómez aceptó que quisiera quedarse en la competencia para enmendar todos los errores que cometió en la Asamblea y, de esta forma, demostrar que es una buena persona más allá de las confrontaciones y malentendidos.

“Principalmente, a toda la gente que está viendo esto y que me apoya, creo que algunas cosas que he hecho se han salido un poco de contexto, creo que he cometido errores aquí adentro como también he cometido errores en mi vida también afuera, pero siempre he pensado que los humanos tenemos la oportunidad de poder enmendar esos errores”, reflexionó el actor y cantante.

“Me quiero quedar en La Granja porque quiero mostrar realmente la persona que soy, soy una persona de buen corazón, de buenos sentimientos, no he tenido ninguna mala intención con nadie aquí y eso es lo que quiero demostrar, por eso me quiero quedar”, finalizó.

