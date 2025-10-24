Lis Vega pidió perdón por su decisión con el Huevo Dorado: “Fue mi egoísmo”

Antes de la Gala de este Jueves de Duelo, una conversación entre Lis Vega y Omahi destapó una fuerte reflexión sobre lo que ocurrió en la última Asamblea de La Granja VIP. El uso del Huevo Dorado, ganado en equipo, terminó por provocar más de un roce, y ahora Lis decidió asumir su responsabilidad y pedir disculpas.

¿Qué pasó con el Huevo Dorado en La Granja VIP?

Durante el juego por el Huevo de Oro del miércoles, el Equipo Azul, liderado por Lis Vega, obtuvo el valioso premio que implica beneficios durante la Asamblea de la noche. Esto les dio la oportunidad de cambiar el destino de los nominados. Sin embargo, en lugar de usar el beneficio para proteger a algún compañero del equipo como El Patrón u Omahi, Lis lo empleó en favor de Alfredo Adame, una decisión que alteró por completo las nominaciones.

El movimiento generó molestia entre los integrantes del grupo, especialmente porque Adame no formaba parte del equipo que ganó ese privilegio y porque su decisión fue impulsada por su deseo de sacar a Sandra y su alianza con Alfredo. Omahi, con paciencia y tranquilidad, le explicó a Lis que ese premio fue producto del esfuerzo conjunto, no de una sola persona. Ahí comenzó el momento más sincero de la conversación.

¿Por qué Lis Vega pidió perdón?

Tras escuchar las explicaciones de su compañero, Lis reconoció que su decisión fue individualista y que no pensó en las implicaciones grupales. Confesó que en ese instante actuó movida por una convicción personal, sin analizar el contexto del juego y mucho menos el trabajo del equipo.

Lis expresó que su error no fue por malicia, sino por no detenerse a considerar que el Huevo Dorado es un premio de equipo no personal. Aseguró que no fue su intención traicionar a nadie y que su aprendizaje fue profundo. Por eso mismo, pidió disculpas y reconoció que, al dejarse llevar por la emoción y su historia personal, olvidó que el juego del Huevo de Oro fue ganado en equipo para el equipo.

Conmovida, Lis aceptó que su acción fue individual: “Fue mi egoísmo” reconoció con firmeza y agradeció a Omahi por hacerle ver un ángulo que no había considerado. Ahora, con una visión más clara, aseguró que no volverá a repetir un error así si tiene otra oportunidad.

