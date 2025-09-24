Atleta de Exatlón México perdió una apuesta y tuvo que pagar 10 mil dólares: ¿de quién se trata?

Una vez más, un exatleta de Exatlón México se vuelve tendencia, aunque esta vez no fue por su rendimiento deportivo, sino por cumplir con una costosa promesa. Todo ocurrió tras una pelea de box que paralizó al mundo entero y que dejó a muchos apostadores con el bolsillo vacío. Entre ellos, uno de los rostros más carismáticos que pasaron por las playas del reality.

¿Qué atleta de Exatlón México perdió una apuesta millonaria?

Se trata de Jorge “El Travieso” Arce, el exboxeador profesional que participó en la primera temporada de Exatlón México como parte del Equipo de los Famosos. Reconocido por su estilo explosivo arriba del ring y por su sentido del humor, el originario de Los Mochis, Sinaloa, compartió en redes sociales el incómodo momento en el que cumplía una apuesta de 10 mil dólares.

El motivo fue la reciente derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford, una pelea que se llevó a cabo en Las Vegas y que dejó a muchos sorprendidos. El Travieso, fiel a su costumbre de apoyar a los mexicanos, apostó una fuerte cantidad de dinero a favor del tapatío. Sin embargo, tras la inesperada derrota, tuvo que asumir la consecuencia y pagar lo acordado a su vecino.

¿Qué dijo Jorge “Travieso” Arce tras perder la apuesta?

A través de un video que circula desde sus redes sociales, El Travieso aparece entregando el dinero mientras reconoce que “las deudas de juego son deudas de honor”. Aunque la situación fue dolorosa para su bolsillo, no perdió la sonrisa y aprovechó el momento para enviar un mensaje directo a Canelo Álvarez, donde le pidió que no se confiara en futuras peleas y aseguró que, en caso de revancha, volverá a apoyarlo sin dudarlo.

Esta acción provocó una oleada de reacciones entre los seguidores del boxeo y de Exatlón México, quienes aplaudieron su honestidad y su lealtad inquebrantable al deporte mexicano. Fiel a su estilo, Arce cerró con un mensaje contundente: nunca apostaría en contra de un compatriota.

Aunque su paso por el reality deportivo fue breve, Jorge “El Travieso” Arce sigue siendo una figura querida por el público. Hoy, fuera del circuito, continúa dando de qué hablar, esta vez desde el ring de la vida cotidiana, donde la palabra y el honor siguen marcando el ritmo de su pelea.