VIDEO: descubren a hombre infiel por pedir comida a domicilio de su amante

Las redes sociales tienen tantas historias contándose todo el tiempo, que en ocasiones lo que se analiza es si algún video o publicación es real o se trata de un montaje. Y precisamente este es uno de esos casos, pues lo que le sucedió a esta pareja es inverosímil e igualmente desgarrador para los románticos. ¿Qué le sucedió a esta pareja al descubrirse la infidelidad del hombre?

Rafael ventila que Joel fue infiel en una taquería [VIDEO] Rafael está muy molesto con Joel porque se lo encontró en una taquería con una mujer sobre sus piernas; la mujer en cuestión no era su esposa Verónica.

VIDEO: Hombre es sorprendido siendo infiel por un pedido de comida a domicilio

El video que se viralizó rápidamente en las redes sociales presenta a una mujer que está trabajando como repartidora de comida a domicilio. Sin embargo todo se torna dramático cuando el que pidió los alimentos es su pareja, con quien vivió 3 años, abriendo la puerta de otra casa. Supuestamente aquel hombre se encontraba en un viaje de trabajo en Londres.

Todo indica que esto ocurrió en algún punto del Reino Unido, sitio donde Adam fue descubierto siendo infiel. En más de lo ocurrido en esta historia que parece ficción, la mujer engañada le indica que si todo era una broma, pues la posibilidad de que algo así ocurriera es demasiado improbable. Sin embargo sucedió y el video rescatado por una cámara de seguridad termina con ambos enfrentándose con palabras e insultos, predominantes de la chica.

¿Cómo terminó la historia de infidelidad en el video?

No, pues de alguna forma el video se filtró, pues es la cámara de seguridad de dicha casa. Incluso hay una pequeña intervención de la que sería la amante, quien se acerca a preguntar qué está pasando. Allí la repartidora le indica que ella es la señora de Adam, lo cual es tratado de callar por parte del hombre, que se queda discutiendo con la que sería la novia - esposa oficial.

Y sin más, el final del video es una confrontación directa de la señora repartidora con Adam, donde ella responde con total fuerza a las acciones de su pareja. Sin embargo, no se da más contexto de lo sucedido. Tal vez después haya segunda parte en los próximos días.

