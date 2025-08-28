Estas señales indican que tu pareja no está lista para casarse

El amor entre dos personas puede simbolizarse de diversas maneras y sellarse, de acuerdo a las creencias y costumbres de cada persona. En todos los casos, cuando existe la decisión de formalizar una relación en matrimonio se establece un contrato con el fin de que sea para toda la vida.

Para la Iglesia Católica, el matrimonio “es un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor”, describe un comunicado del Vaticano.

¿Cómo saber si estoy preparado para el matrimonio?

El Vaticano afirma que “después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad” y remarca que “quien está enamorado no se plantea que esa relación pueda ser sólo por un tiempo. Quien vive intensamente la alegría de casarse no está pensando en algo pasajero”.

Sin embargo, es necesario comprender que para dar este importante paso en la vida hay que estar preparado. En esta idea se encierra el objetivo de entender la importancia del contrato que formalizamos con otra persona, incluyendo las responsabilidades, los derechos y deberes que se deben afrontar en esta nueva vida.

¿Cuáles son las señales que no estás interesado en el matrimonio?

Como en todos los ámbitos, para todo lo que enfrentemos en la vida debemos estar preparados o aprender en el camino. Es en este marco que cuando se piensa en el matrimonio, resulta necesario advertir si la persona a la que amamos está o no preparada para llevar a cabo tal compromiso e iniciar una vida nueva.

Es en este punto que existen algunas señales, como las que señalamos a continuación, que deben tenerse en cuenta para saber si nuestra pareja está preparada para el matrimonio. Si se considera que no lo está, pues no será un tema de conveniencia, o de prejuzgar, sino de prevenir conflictos a futuro y frustraciones que pueden afectarlos a ambos.

