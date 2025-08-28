Estas señales indican que tu pareja no está lista para casarse
El importante paso para formalizar un matrimonio puede encontrar a una persona no preparada, por lo que resulta fundamental saber ver ciertas señales.
El amor entre dos personas puede simbolizarse de diversas maneras y sellarse, de acuerdo a las creencias y costumbres de cada persona. En todos los casos, cuando existe la decisión de formalizar una relación en matrimonio se establece un contrato con el fin de que sea para toda la vida.
¿Cómo tener una vejez digna?: La médico geriatra Eugenia Rodríguez comparte importantes tips en el Día del Abuelo
Para la Iglesia Católica, el matrimonio “es un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor”, describe un comunicado del Vaticano.
¿Cómo saber si estoy preparado para el matrimonio?
El Vaticano afirma que “después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad” y remarca que “quien está enamorado no se plantea que esa relación pueda ser sólo por un tiempo. Quien vive intensamente la alegría de casarse no está pensando en algo pasajero”.
@aladetres.es Pregúntate esto antes de casarte | Pep Borrell en Aladetres | #aladetres #amor #pareja #novios #esposos #boda #casamiento #novias #noviazgo ♬ sonido original - Aladetres
Sin embargo, es necesario comprender que para dar este importante paso en la vida hay que estar preparado. En esta idea se encierra el objetivo de entender la importancia del contrato que formalizamos con otra persona, incluyendo las responsabilidades, los derechos y deberes que se deben afrontar en esta nueva vida.
¿Cuáles son las señales que no estás interesado en el matrimonio?
Como en todos los ámbitos, para todo lo que enfrentemos en la vida debemos estar preparados o aprender en el camino. Es en este marco que cuando se piensa en el matrimonio, resulta necesario advertir si la persona a la que amamos está o no preparada para llevar a cabo tal compromiso e iniciar una vida nueva.
Es en este punto que existen algunas señales, como las que señalamos a continuación, que deben tenerse en cuenta para saber si nuestra pareja está preparada para el matrimonio. Si se considera que no lo está, pues no será un tema de conveniencia, o de prejuzgar, sino de prevenir conflictos a futuro y frustraciones que pueden afectarlos a ambos.
- Evita hablar de compromisos: cuando planteas el tema del matrimonio y tu pareja lo evita o se frustra, es una clara señal de que aún no está lista para asumir tal compromiso.
- Metas personales poco claras: la falta de claridad en sus objetivos personales a futuro también son una señal sobre la falta de preparación para emprender compromisos en conjunto.
- Independencia como prioridad: cuando la otra persona pone en primer lugar su libertad e independencia, es señal de que el matrimonio puede ser algo para lo que aún no está preparada.
- Evita resolver conflictos: si ante problemas importantes evita enfrentarlos, también es una señal de que el compromiso del matrimonio puede ser algo muy grande para enfrenar.
- Relaciones pasadas no superadas: tal vez sea la más evidente, pero si tu pareja aun no cierra los vínculos emocionales con alguien de su pasado difícilmente podrá construir algo tan importante como lo es el matrimonio.