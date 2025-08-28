¿Qué fue de del cantante de Gangnam Style? Lo acusan por este delito y podría ir a la cárcel

El nombre de PSY, el intérprete que revolucionó la música global en 2012 con Gangnam Style, volvió a ocupar titulares, pero esta vez no por un nuevo éxito musical. La policía surcoreana abrió una investigación en su contra por la presunta adquisición irregular de medicamentos controlados, un hecho que ha generado gran revuelo mediático en Corea del Sur.

De acuerdo con medios locales, el artista habría recibido recetas de Xanax y Stilnox —fármacos usados para tratar ansiedad e insomnio— sin consultas médicas presenciales. Incluso se señala que en varias ocasiones recurrió a terceros para recoger los medicamentos en su nombre, lo que podría constituir una violación a la ley médica vigente en el país.

La versión de su agencia y la polémica en Corea

La empresa P Nation, fundada por el propio PSY, confirmó que el cantante padece insomnio crónico y que esos fármacos forman parte de su tratamiento médico. Sin embargo, admitió que efectivamente hubo ocasiones en que otras personas acudieron a recogerlos. Pese a ello, negó que se tratara de un uso indebido y subrayó que el caso aún se encuentra bajo investigación.

La noticia ha generado gran debate en la prensa surcoreana, donde la figura de PSY todavía tiene un peso cultural importante, aunque su carrera musical no haya alcanzado el mismo brillo desde el fenómeno viral de Gangnam Style.

¿Qué fue de PSY tras el éxito de Gangnam Style?

Hace más de una década, el video de Gangnam Style se convirtió en el primero en superar los mil millones de reproducciones en YouTube, llevando al cantante a escenarios internacionales y encuentros con figuras como Barack Obama. Sin embargo, el reto de superar ese impacto marcó su carrera.

En 2019 fundó P Nation, agencia que representa a artistas de K-pop y que debutó en 2022 con el grupo TNX. Aunque lanzó un nuevo álbum ese mismo año, él mismo ha reconocido que jamás pudo repetir la magnitud de su éxito inicial. Hoy, con una nueva polémica en curso, PSY sigue siendo recordado como el creador de la canción que cambió para siempre la historia del K-pop.