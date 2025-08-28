Del silencio al dolor público: Lupita TikTok enfrenta su tragedia familiar y la detención de su esposo

Lupita Guzmán, conocida en redes como Lupita TikTok, decidió hablar en un video publicado en YouTube. La joven de 22 años reveló el dolor que atraviesa tras la partida de su bebé Karely y la captura de su esposo Ricardo “N”, señalado por delitos graves. Sus declaraciones tocaron a miles de personas en internet.

El relato más doloroso

Entre sollozos, relató el momento en que las autoridades entraron a su vivienda y se llevaron detenido a su pareja por abuso sexual, violencia doméstica y feminicidio. Contó que estaba sola y que, en medio del miedo, buscó apoyo en su madre y en su manager James Flores. “Sentí bien feo cuando me sacaron, no me separen de él”, dijo con la voz quebrada.

Mientras tanto, enfrenta la pérdida de su hija, quien murió pocos días después de nacer. Lupita aseguró que suele acudir a su tumba con flores y pequeños juguetes, ya que la considera ahora un “angelito que la cuida”.

Entre polémica y esperanza

En distintas plataformas se difundieron versiones que señalaban que la creadora de contenido le daba refrescos y comida chatarra a su bebé. Tanto ella como su agente negaron esas acusaciones y explicaron que solo eran inventos creados para llamar la atención.

Aunque no ha podido encontrarse cara a cara con Ricardo, asegura que mantiene contacto por teléfono. Con evidente tristeza comentó que lo echa de menos y que anhela visitarlo junto al lugar donde descansa su hija cuando logre salir libre. A pesar del dolor, Lupita afirmó que continuará adelante: “Tengo que ver por un esposo y una angelita que me está cuidando”.