VIDEO: Influencer sufre robo afuera de la casa de Betty, la fea

La casa de Betty, la Fea, es una edificación muy famosa en Colombia, siendo las instalaciones donde se grabó la emblemática telenovela, provocando que miles de seguidores y amantes de la historia acudan al recinto para tomarse una foto afuera del lugar.

No pierdas la oportunidad de conocer a la pareja principal de Yo soy Betty, la Fea [VIDEO] ¡En Venga la Alegría estará la pareja original del éxito colombiano, Yo soy Betty, la Fea! No pierdas la oportunidad de verlos en persona. Te decimos cómo.

Lamentablemente, un influencer en las afueras de las instalaciones fue víctima de un robo, hechos que pudieron ser grabados en video y ahora las imágenes le han dado la vuelta a las redes sociales por la forma en que ocurrió el crimen. Entérate de todos los detalles que te compartiremos.

¿Dónde está ubicada la casa de Betty, la Fea?

La telenovela colombiana tuvo su estreno en 1999, pero desde entonces se ha convertido en un importante programa de televisión, y en la actualidad sigue siendo visto por miles de seguidores. En especial, ahora que han sacado sus nuevas temporadas donde continúan con la historia de drama y romance.

Uno de los puntos más importantes es la afamada casa de Betty, la Fea, que al día de hoy mantiene su fachada de color azul. En la actualidad, es un café museo al que todos pueden ir, y se ubica en la calle de Carrera 18, número 43 A, en Bogotá, Colombia.

¿Qué influencer fue víctima del robo?

Gerardo Toledo es un influencer mexicano que se destaca por compartir sus experiencias en los viajes. Recientemente, se encontraba en Colombia. Durante su visita, decidió acudir a la casa de Betty, la Fea, donde se iba a tomar una foto con una persona caracterizada como uno de los personajes de la serie.

Al inicio del video parecía ser un día más descubriendo un nuevo destino, hasta que de pronto un motociclista, se atraviesa en plena sesión de fotos para arrebatar el teléfono con el que se iba a tomar la foto, provocando que todos los testigos quedaron atónitos ante la rapidez del robo. Sucesos que fueron grabados en un video, provocando la indignación de los usuarios.

El influencer ya explicó que no ha logrado recuperar el celular que se les arrebató; sin embargo, cuenta con un video en el que muestra el aspecto del asaltante, con la principal finalidad de poder dar con su paradero. Aunque hay usuarios que han dicho que el robo fue un plan de marketing, el usuario afectado ha resaltado que todo lo que ocurrió fue real.