Influencer renuncia a la fama y el dinero para volverse sacerdote

¡Noticia impactante! Dentro del mundo de las redes sociales, se dio a conocer que un influencer renuncia a la fama y el dinero, perdiendo a miles de seguidores que estaban atentos a sus portales, para poder volverse sacerdote, un anuncio que ha impactado a todos al ser un cambio drástico.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles TV Azteca [VIDEO] En Ventaneando, te mostramos las declaraciones que hizo el influencer Kunno sobre Angela Aguilar.

Debido a los hechos se han generado muchas dudas al respecto. Es así que a continuación te detallaremos toda la información que se sabe y la razón que motivó al creador de contenido a tomar dicha decisión. No te pierdas los detalles.

¿Quién es el influencer Pablo Garna?

Para muchos usuarios el nombre de Pablo Garna ya es muy conocido, se trata de un reconocido influencer español, quien se ha destacado por ser un modelo que desde hace 4 años se ha encargado de crear su propio camino en las redes sociales.

Su popularidad empezó en el 2021, cuando participó en un videoclip, logrando gran popularidad entre el público al juntar más de 600 mil seguidores, quienes veían todo su trabajo como modelo, permitiéndole viajar a diversas partes del mundo con múltiples campañas.

¿Por qué deja el mundo de las redes sociales para ser sacerdote?

El anuncio se dio a conocer en la cuenta de Instagram del influencer español, donde anunciaba que renunciara a la fama y el dinero para poder volverse sacerdote, noticia que ya ha dejado varios reacciones al respecto, puesto al cambio tan radical que ha realizado.

Dentro de las publicaciones que ha hecho, en la más reciente agradece el apoyo de todos sus seguidores que estuvieron con él en los últimos 4 años, tiempo donde sus cuentas tuvieron un importante aumento de seguidores y actividad.

Dentro de la publicación que realizó, explica que desde hace tiempo quiere llevar el amor de Dios a su pantalla, pero para ello debe renunciar a la fama y al dinero. Incluso, explica que de qué le sirve todo eso cuando su espíritu le grita otro tipo de vida, por lo que se niega a conformarse.

Dentro de la publicación, explica que no sabe si al volverse sacerdote regresará a las pantallas, pero explica que en lo que queda de septiembre seguirá subiendo contenido al respecto y continuará respondiendo las preguntas de sus seguidores. Un cambio que nadie espera conocer.