Camerino de Shakira SE INUNDA por las fuertes lluvias antes de su concierto

Ni Shakira se salva de las fuertes lluvias que han ocasionado estragos en diferentes partes de México. Esta vez, hasta su camerino se inundó antes de una de las presentaciones que tenía programadas en Santiago de Querétaro.

Sin embargo, los chubascos no impidieron que la “Loba” diera uno de los mejores shows de su vida a miles de queretanos que se mantuvieron eufóricos a pesar de las lluvias.

Conductores de Ventaneando reaccionan al concierto de Shakira en CDMX: esto fue lo bueno y lo malo [VIDEO] Esto opinaron los conductores de Ventaneando sobre el concierto de Shakira en CDMX. Spoiler: no todo fue perfecto.

Camerino de Shakira se inunda antes de concierto en Querétaro

Este martes y miércoles, las lluvias crearon caos para las personas que asistieron a los conciertos de Shakira en el Estadio Corregidora, y para la cantante en sí. En su primera fecha, el público tuvo que esperar por casi 2 horas por los retrasos generados.

A través de sus historias de Instagram, la colombiana compartió la imagen de cómo lucía su camerino antes de uno de sus conciertos en Querétaro.

Crédito: Instagram. @shakira

En el espacio dedicado para que la cantautora de Barranquilla se arreglara y descansara, se formó una pequeña “alberca"; la puerta aparece cubierta por un enorme plástico negro mojado. En el breve clip que Shaki compartió se nota que todavía estaba cayendo agua por todos lados.

Sin embargo, como la profesional que es, Shakira salió a dar su concierto como si nada y se encargó de agradecer al público por no desistir a pesar de las lluvias. En TikTok circulan videos de las presentaciones, y se aprecia que incluso la lluvia parecía formar una atmósfera más “romántica” en temas como “Antología”.

La colombiana deleitó al público con temas como la icónica “Día de Enero” (que se ha convertido en una de las canciones más esperadas por los fans) y "Última”, con la cual incluso derramó unas lágrimas.