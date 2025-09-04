Flor Rubio llega dispuesta a criticar, pero también a ver el lado humano de La Granja VIP: ¡entérate!

A Flor Rubio le llovieron las felicitaciones en redes cuando fue revelada como parte del equipo de críticas de alto nivel en La Granja VIP: ¡seguramente la romperá en este reality con sus observaciones y ella lo sabe! ¿Pero qué se esperará de ella, será cruel o indulgente con las celebridades?

¿Qué dijo Flor Rubio de su papel en La Granja VIP?

Luego de que Flor Rubio fuera revelada con Lola Cortés y Linet Puente como las críticas de La Granja VIP, las 3 celebridades participaron en un divertido video en vivo con nuestra host digital Mallezaa para soltar algunos detallitos de su labor en el reality de TV Azteca.

Cuando Mallezaa le preguntó a Florecita -como cariñosamente le llaman a la conductora- sobre cuál será su papel en esta aventura, la exitosa presentadora y periodista reconoció que sí va a criticar, pero también a verle el lado humano a La Granja VIP:

“Honestamente voy a poner muchísima atención en los sentimientos, en las relaciones humanas, porque de eso depende La Granja VIP”, consideró.

Para Flor Rubio , es indudable que La Granja VIP sacará a flote algunas emociones ocultas en las celebridades que, de otra forma, nunca saldrían a la luz: ¡y ella estará ahí para comentarnos TODOS los chismes al respecto!

“El cuidar una granja es un trabajo que les va a generar muchas emociones, muchos retos, y además la convivencia de 16 celebridades que están acostumbrados al lujo, al glamour... ¡uf!”, declaró.

Como ves, el enfoque de Flor Rubio tal vez no sea soltar crítica sino analizar con un ojo más crítico todos los aspectos de las personalidades de los granjeros que en otras condiciones nunca conoceríamos: ¡su lado desconocido!

“Eso es lo interesante: que La Granja VIP va a estar llena de contrastes. No haya gente buena-buena ni gente mala-mala o feliz-feliz. Vamos a ver al ser humano, no al artista, y eso no es lo interesante”, explicó.

¿Sólo serán 3 críticas para La Granja VIP?