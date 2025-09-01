‘La Chilindrina’ sufre aparatosa caída en un teatro: este es el estado de salud de María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves, es la actriz que todo Latinoamérica ha recordado por generaciones gracias a su entrañable personaje de La Chilindrina en el popular programa de televisión de Chespirito. Recientemente, ella vivió un momento bastante preocupante el pasado fin de semana cuando sufrió una caída en el Teatro de los Insurgentes, en la Ciudad de México.

‘La Chilindrina’ sufrió una aparatosa caída en un teatro

La actriz asistió al recinto para presenciar el popular musical de Cabaret, cuando accidentalmente tropezó con un escalón y cayó toscamente en las escaleras del lugar. El accidente quedó registrado en un video donde se alcanza a ver cómo ocurrieron los hechos y la dificultad con la que se levanta.

Aunque intentó levantarse por sí sola, se percibe que la caída le causó dolor. Afortunadamente, dos mujeres acudieron de inmediato para auxiliarla y ayudarla a reincorporarse.

🚨 🚨ACCIDENTE | ¡Se cayó LA CHILINDRINA! 😰



María Antonieta de las Nieves, a sus 78 años, acudió a ver la obra Cabaret en el Teatro de los Insurgentes cuando dio un mal paso que provocó su caída.



Afortunadamente todo quedó en un susto y la querida actriz se encuentra bien 🙏💔… pic.twitter.com/3XwPWMCsrb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 1, 2025

¿Cómo está de salud María Antonieta de las Nieves?

De acuerdo con la información difundida por la creadora digital, La tía Sandra, que fue la que compartió el video, el incidente no pasó a mayores y la actriz no requirió atención médica especializada tras la caída.

Sin embargo, el hecho encendió la preocupación de sus seguidores, pues su salud ha estado bajo la lupa desde hace tiempo, cuando meses atrás tuvo que ser hospitalizada de emergencia en Perú.

En ese entonces, medios locales reportaron que presentó problemas neurológicos, aunque la propia artista aclaró en un video de Instagram que se trató de una fuerte deshidratación que le bajó los niveles de sodio, asegurando que no pasó a mayores y que ya estaba en casa recuperándose.

Por ahora, la intérprete no ha hecho declaraciones públicas sobre la caída. Mientras tanto, sus seguidores continúan llenando las redes con mensajes de apoyo y pronta recuperación.

