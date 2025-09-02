¿Nadie la quiere conocer? Ángela Aguilar no está vendiendo boletos para convivencias con sus fans

En el último mes se ha hablado mucho en redes sobre la supuesta baja venta de boletos de Ángela Aguilar para su gira Libre Corazón 2025, con la cual ofrecerá 17 conciertos en ciudades de Estados Unidos. Ahora, esa misma historia estaría repitiéndose con los boletos para sus paquetes meet & greet.

Un meet & greet es una oportunidad que los fans tienen para conocer a sus artistas favoritos, tomarse una foto y/o pedirle que firme un objeto de colección. Normalmente esto tiene un costo extra.

Entrevista de Ángela Aguilar se vuelve viral por lanzar un dato de su románce con Christian Nodal en el pasado [VIDEO] Ángela Aguilar ha estado enamorada de Christian Nodal desde hace años y prueba de ello, es la entrevista que le concedió a Pati Chapoy, donde habló de una canción que le recuerda a su entonces enamorado y ahora esposo.

Ángela Aguilar no está vendiendo boletos meet & greet para sus conciertos en EU

En una revisión partiendo desde el sitio web oficial de Ángela Aguilar, es posible comprobar que todavía hay disponibilidad en los paquetes meet & greet que la cantante ofrece en casi todas sus fechas por Estados Unidos.

Hay dos modalidades de meet & greet, que se pagan de manera adicional a los boletos de cada concierto. Un acceso básico para convivir con Ángela cuesta 275 dólares (5,129 pesos), independientes al precio de asistir al show. De estos boletos todavía hay disponibilidad en todos los lugares donde se habilitó la opción.

También hay paquetes más exclusivos con precio de 1,600 dólares (29,843 pesos); si lo compras, además de convivir con Ángela te puedes quedar con las arracadas de plata que usa durante su presentación. Solo hay un boleto de este tipo en cada concierto, y hasta el momento todos siguen disponibles, a más de dos semanas que la venta inició para meet & greet.

¿Ángela Aguilar no ha llenado las fechas de su gira en Estados Unidos?

A más de un mes de que arrancó la venta de boletos para los conciertos, todavía hay buena disponibilidad en cada una de las fechas en que Ángela Aguilar se presentará.

Hay recintos donde la mayor parte de los boletos ya se vendió, como la presentación en San Diego. Sin embargo, en destinos como Reading (Pensilvania), Indianápolis (Indiana) y Raleigh (Carolina del Norte), la mayor parte del recinto está vacío.