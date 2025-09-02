¿Filtraciones o simple intuición? La IA revela posibles celebridades en La Granja VIP

El nuevo reality de TV Azteca, La Granja VIP, promete convertirse en el tema más comentado de la temporada y, como era de esperarse, ya comenzaron las especulaciones sobre quiénes podrían ser las celebridades que cambien el glamour por el campo. Pero aquí no hablamos de rumores de pasillo… sino de los nombres que la propia inteligencia artificial sugiere como candidatos a entrar al corral más famoso de la televisión.

Según “las predicciones digitales”, los productores estarían buscando figuras que mezclen polémica, carisma y popularidad. Por eso, no sorprende que la IA haya puesto en la lista a personalidades como Laura Bozzo, la reina del escándalo televisivo que seguramente armaría drama con cada gallina. Otro nombre que aparece es el de Alfredo Adame, eterno protagonista de peleas mediáticas que, en un ambiente rural, podría convertirse en la chispa de la temporada.

Pero no todo sería pleito, también hay perfiles más carismáticos. La IA sugiere a Laura Zapata, actriz con carácter fuerte y experiencia en realities, quien podría ser la “jefa del establo”. Junto a ella, figuran nombres como Ernesto Laguardia y Niurka Marcos, quienes aportarían nostalgia, experiencia y, en el caso de la cubana, un toque de espectáculo explosivo.

El lado juvenil tampoco queda fuera. Se habla de influencers como Kunno y Yeri Mua, quienes arrasan en redes sociales y serían garantía de generar memes, trends y momentos virales desde la granja. ¿Se imaginan a Yeri Mua ordeñando vacas con su estilo inigualable?

Aunque la IA deja claro que todo son simples conjeturas, la coincidencia con los perfiles que suele elegir TV Azteca hace que estas “predicciones” suenen más reales de lo que parecen. ¿Será que la tecnología está revelando la lista antes de tiempo? ¿O solo está jugando a ser pitonisa digital?

Lo que es un hecho es que La Granja VIP dará mucho de qué hablar. Entre escándalos, pleitos, romances inesperados y tareas rurales, los televidentes estarán pegados a la pantalla. Y si las predicciones de la IA se cumplen, más de uno quedará con la boca abierta.