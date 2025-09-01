VIDEO: Mujer insulta a policía y la bautizan Lady Cerda

Las redes sociales se volvieron un arma impresionante. Aunque muchas personas critican estos espacios digitales, otros le ven muchos usos correctos. Por ello, las grabaciones en video se convirtieron en una total herramienta para generar este tipo de contenido, que estos días trajo a conversación un dilema de respeto a la autoridad. ¿Por qué esta mujer fue bautizada como Lady Cerda?

¿Qué se ve en el video donde Lady Cerda recibió su apodo?

El fin de semana propagó este video alrededor de todas las redes sociales. Ante eso, Lady Cerda no tardó en ser bautizada por culpa de la actitud que demostró ante una mujer policía. Ellas (pues iba con una acompañante) fueron detenidas y resultó que la conductora iba alcoholizada. Pero la mujer que estaba como copiloto tomó una posición grosera.

En el video se observa que la copiloto empezó a insultar a una oficial. Mientras la policía la graba, esta mujer se violentó y le dijo: “¿cuál es tu número de placa, cerda?”. Además la insultó diciéndole puerca y perra. Por ello, cuando este video propagado por el periodista, Carlos Jiménez, la gente no perdonó y le puso el debido apodo.

¿De dónde vino la violencia de Lady Cerda contra la policía?

Según muestra el video, la mujer que termina confrontando a la oficial argumenta que las querían sobornar. Indicó que aún con el billete de 500 que le dieron a los policías, no soltaron a su amiga. Por ello, tratando de hacer un reporte indicó que la policía (a quien insultó repetidamente con el término de puerca) le estaba pidiendo datos personales y que por ello la podía demandar.

YA la IDENTIFICARON!

La tipa q ofendió, insultó, discriminó… así a una agente de @SSC_CDMX se llama:

Jessica Moreno Sánchez.

Es esta mujer q, según dice, estudió derecho y trabaja en un despacho de abogados.

Así se puso briaga.

Hoy la denuncian en @FiscaliaCDMX



El caso… pic.twitter.com/ybeNmQVvbk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 1, 2025

El video corta precisamente cuando la autoridad y la mujer se graban mutuamente. En un momento la policía se aleja de ahí, momento en el que Lady Cerda le dijo que si ya se había cansado y donde se acercaba para confrontarla.

