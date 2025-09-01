AimeP3 regresa a la redes con un cambio radical en su físico

Luego de que se viralizara la supuesta noticia de su muerte y de casi un mes de confusión, la influencer AimeP3 regresó a las redes sociales para aclarar toda la situación sobre su estado de salud y tranquilizar a sus seguidores. Algo que ha llamado mucho la atención es el drástico cambio físico de la creadora de contenido.

Mary Domínguez, también conocida como AimeP3, dio a luz a finales del mes de julio mediante una cesárea. Tuvo que ser hospitalizada de nuevo debido a que su herida de la operación se abrió, pero este internamiento dio paso a fuertes rumores de que ella había fallecido.

AimeP3 regresa a las redes con impactante cambio físico

En los videos que en los últimos días ha compartido la influencer, es notorio su cambio físico tras permanecer hospitalizada. Se le nota visiblemente más delgada, lo cual ha impactado a muchos de sus seguidores.

Crédito: Captura

En redes sociales como Instagram y mediante videos de YouTube, Mary Domínguez ha contado a detalle el proceso que ha seguido tras el nacimiento de su hijo. Dio a conocer que, inmediatamente después de la cesárea, estuvo algunos días hospitalizada porque se le subió mucho la presión.

Por un esfuerzo que realizó ante sucesos ocurridos afuera de su casa, la herida de la cesárea se abrió y tuvo que volver al hospital. Inicialmente no tuvo sus objetos personales consigo, lo que impidió que desmintiera antes los rumores sobre su fallecimiento; además, ha estado en recuperación.

La influencer de 36 años ha dejado claro que estará activa en redes sociales, pero también aseguró que actualmente está en reposo casi total para recuperar por completo su salud. Agradeció el apoyo a sus fans y mandó un mensaje a quienes publicaron comentarios de ‘hate’ sobre los rumores de su muerte: “desafortunadamente para muchos, sigo viva”.