Lupita TikTok se va a casar con su pareja que está encarcelada; ¿cuándo será la boda?

Lupita Tiktok (quien incluso ya cambió el nombre de sus redes) está en una nueva etapa de reconstrucción de su persona y su personaje como figura de las redes sociales. Su hija falleció y en estos momentos su marido sigue recluido, sin embargo se espera que la boda se concrete. Pese a que muchos indicaron que la relación había quebrado tras todo lo ocurrido con su hija, parece que el amor sigue intacto y esto es lo que contó la creadora de contenido.

¿Lupita TikTok se casará con Ricardo “N”?

Tras lo ocurrido con su hija y al arresto de su marido, la figura de TikTok no habló mucho ante la prensa, sin embargo poco a poco recupera la vida pública. En esta ocasión asistió al canal de YouTube de Tierra Nueva News, espacio donde platicó de lo ocurrido con su hija y de cómo le va con la reclusión de su esposo, Ricardo.

Uno de los rumores que surgieron ante la serie de tragedias que envolvieron el contexto de Lupita, es que ya no estaría con el padre de su hija fallecida. Sin embargo, ella desmintió indicando que al momento de la detención del hombre: “Yo estaba con él llore y llore. En estos momentos yo me siento perfecto, muy bien. Sí muy pronto (viviremos juntos de nuevo), me voy a casar de hecho sí. No, todavía no (hay nada preparado)... pero es sorpresa para toda la gente”.

¿Por qué Lupita TikTok se cambió el nombre?

Aunque no hay nada dicho por la propia celebridad de internet, todo indica que fue para darle un giro a su imagen tan maltratada en los escándalos. Y aplaudieron la decisión porque muchos lo ven como un reinicio donde se identifica con su historia, pues el nombre que tomó para sus redes es el de Lupita Guzmán.

¿Cuándo saldrá Ricardo “N” de la cárcel?

Tras todo lo ocurrido con la muerte de Karely Yamileth y la detención de Ricardo “N”, no hay fecha exacta para el final del encarcelamiento. Y es que el papá de la hija de Lupita Guzmán fue vinculado a proceso y lleva encerrado desde el mes de mayo. Se espera que exista más información en próximas semanas.