(VIDEO) Nace ‘Lord Cenart’, un hombre que exigía entrar por llegar tarde a la función

¡Una vez más! Nace ‘Lord Cenart’ desde un video viral que se ha divulgado con gran rapidez, imágenes que en los comentarios han generado mucho enojo entre los usuarios, por la forma en que ocurrieron los hechos al respecto.

Se trató de un hombre que exigía entrar a una función después de la hora establecida. Para que sepas más al respecto, te detallaremos todo lo que se sabe al respecto y los hechos que ocurrieron entre el ligero altercado.

¿Quién es ‘Lord Cenart’?

En un video publicado por la CENART (Centro Nacional de las Artes), vemos a una pareja, que está hablando con el personal de una función. Se desconoce si era para entrar a una obra de teatro o de cine.

El hombre a quien bautizaron como ‘Lord Cenart’, está hablando con personas del centro cultural, explicando que habían llegado tarde porque se perdieron, pero el personal les indicó que la función ya había empezado desde hace más de media hora, impidiendo su ingreso, a los que ellos respondieron con las siguientes frases:



Son unos nacos, eso es lo que son

Por eso les quitan el presupuesto

No sabes con quién te estás metiendo

Aunque todo parecía muy real, no era así, puesto que dicho video fue un montaje para promocionar la obra de “Realiza Mexicana”, una comedia mexicana que habla sobre los famosos ‘lords y ladies’.

#LordCenart ♬ sonido original - cenartmx @cenartmx En días recientes ha circulado en redes sociales un video relacionado con un incidente ocurrido en nuestras instalaciones. Desde el Cenart lamentamos lo ocurrido, reafirmando el respeto y la convivencia dentro y fuera de los recintos. Agradecemos al público su interés y comprensión. @Realeza Mexicana #LadyCenart

¿Cómo reaccionaron los internautas?

En el video que publicó sobre ‘Lord Cenart’, cuenta con más de 102 mil “me gusta”, además de tener varios comentarios que criticaban las acciones del hombre y su pareja. Dejando los siguientes comentarios:

“No sabes con quién te estás metiendo”- Efectivamente, nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá… hasta que llegue la funa.

Nunca falta el “No sabes con quién te estás metiendo” cuando ya perdieron la discusión.

Sin embargo, hubo muchos usuarios que sí lograron ver que se trataba de contenido montado que solamente buscaba promocionar la obra teatral. Posteriormente, los actores que protagonizaron las imágenes se grabaron nuevamente, explicando que todo era un montaje e invitando al público a ir a la puesta en escena.