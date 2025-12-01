¡Vota por tus granjeros favoritos y selecciona el mejor Videoclip Noventero de La Granja VIP!

La Granja VIP volvió a sorprender a la audiencia con uno de los retos más creativos y divertidos de la temporada: la creación de videoclips con temática noventera. Los granjeros se dividieron en dos equipos y dieron todo para conquistar al público, que esta vez tiene el poder absoluto de decidir quién se lleva una recompensa especial.

El Equipo 1, conformado por Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes, Luis Vega y Alfredo Adame, apostó por un estilo completamente retro que despertó nostalgia inmediata. Su videoclip fue una mezcla vibrante de colores, energía y referencias icónicas de los años 90, logrando una presentación tan divertida como memorable. Desde sus atuendos hasta la actitud en escena, el equipo logró transportarnos a la época dorada de los videos musicales.

Por su parte, el Equipo 2, integrado por La Bea, Eleazar, Kim, César Doroteo y El Patrón, se inclinó por una propuesta más estilizada y única. Con una estética marcada y un concepto fuerte, su videoclip destacó por su originalidad y cohesión visual. Fue un proyecto que demostró creatividad, coordinación y un gran trabajo en equipo.

Ahora, el resultado está en manos del público. Ambos equipos brillaron de maneras distintas, pero solo uno podrá llevarse la recompensa, y tu voto es la clave para decidirlo. Si tienes un favorito, este es el momento de apoyarlo.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Ingresa a la app en vivo de TV Azteca

Selecciona la sección de votaciones.

Elige a tu equipo favorito y confirma tu voto.

También puedes votar desde el sitio web oficial

¡Tu voto puede cambiarlo todo!

