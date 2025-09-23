Esta es la nueva forma de trabajo para el influencer; todo es hecho por IA

Los creadores de contenido han sido un impacto social bastante latente, sobre todo entre los que viven demasiado tiempo en las redes digitales. Por ello, en estos últimos días se han propagado una serie de publicaciones sobre “recomendaciones” para crear tu propio influencer vía la Inteligencia Artificial (IA). Aunque en algunas cabezas esto no tenga sentido, así se propone la idea.

El cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, usará inteligencia artificial [VIDEO] Rodrigo Prieto, el reconocido cineasta mexicano, está a favor de la inteligencia artificial, incluso hará uso de ella para la película que está preparando.

¿Qué es un influencer hecho por IA?

Como parte de la esencia de herramientas como la Inteligencia Artificial, se piensa que está para facilitarle la vida a las personas. Por ello, si de por sí muchos ven a los creadores de contenido como personas sin ocupaciones, esta propuesta puede ser todavía más aventurada. Y es que diversas cuentas en redes como ‘X’ le están dando consejos a las personas para que la IA les cree perfiles de influencers.

El fin de esta labor de creación de influencers es invertir el menor tiempo posible en la creación de contenido que debería invertir una persona real. Lo que “prometen” en cierto sentido estos consejeros de las redes, es que hagas perfiles en Instagram o TikTok y así te permitas descansar muchas horas del día. Y como es costumbre con los propósitos de estas personas, esperar ganancias sin “hacer nada” gracias a tu influencer.

Estoy harto de oír hablar de dropshipping, Tik Tok o venta de PDF.



He lanzado mi influencer IA en pocos minutos y ya me ha reportado 2243 € en la primera semana, sin necesidad de mostrar mi cara. pic.twitter.com/OVHqRhitG4 — Pablo Evans (@PabloEvans0) September 23, 2025

¿Cómo están reaccionando las redes a estos influencers de IA?

Aunque no se ha viralizado algún caso de influencers que sean generados por Inteligencia Artificial, el debate comienza a tener distintas posturas. Lejos de que es común ver propuestas como estas para generar dinero fácil, las figuras públicas siguen teniendo una característica muy particular, que es el carisma o la esencia propia que una máquina aún no puede sumar de manera lo suficientemente atractiva.

Mientras que otros de los comentarios se ven atraídos por apostar por una forma de generar ingresos como esta, con fórmulas muy repetidas con ciertos perfiles de creadores de contenidos. Hacer una chica linda con buen cuerpo, fotos recurrentes en Instagram y registros de viajes o visitas a diversos lugares. La gran pregunta es si esto funcionará y qué tanto el público lo aceptará.