Dónde ubicar el sapo de tres patas para la abundancia, según el Feng Shui

El Feng Shui es una práctica milenaria que se basa en el flujo de la energía, por lo que la ubicación de los objetos es primordial para poder mantener el equilibrio en el hogar.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información y ponla en práctica para ver los resultados.

Para esta práctica es importante el uso de amuletos y rituales, que tienen el objetivo de atraer energía positiva al hogar, por lo que se han vuelto muy populares.

Dentro del Feng Shui, nos encontramos con diversos elementos que ayudan a activar la prosperidad y la riqueza. Entre los más conocidos, nos encontramos con el Chan Chu, también llamado “Sapo de tres patas” y debe ser colocado en el lugar correcto.

¿Dónde debes colocar el sapo de tres patas según el Feng Shui?

Si lo que quieres es atraer el dinero el Feng Shui tiene unas recomendaciones para que tengas en cuenta. Estas son:

Cerca de la entrada principal

Tienes que colocar el sapo de tres patas mirando hacia dentro, esto es tomado como si atrajera la riqueza hacia el interior del hogar. No debe mirar hacia la puerta de salida, esto simboliza que el dinero se va.

Altura adecuada

No debes colocarlo directamente en el suelo. Ante esto se recomienda colocarlo sobre una mesa baja o un mueble, a pocos centímetros del piso.

Sector de la riqueza

Otra opción es colocarlo en el sureste de la casa, esta área es considerada de prosperidad para el Feng Shui.

En Asia oriental, las ranas son vistas como heraldos de la de la buena fortuna y la prosperidad. Jin Chan —el mitológico sapo dorado de tres patas— es tradicionalmente representado junto con monedas como amuleto de riqueza tanto para hogares como para negocios. 🇨🇳🇯🇵🐸💫🪙💰 pic.twitter.com/CAwb0jBsMn — Kek Mex 🟧⬛️ (@MexKek) June 16, 2023

Si tienes más de uno

Por último, tienes que distribuir varios sapos en diferentes ambientes pero recuerda que debes respetar la regla de que siempre miren hacia adentro.

¿Qué representa el “Sapo de tres patas”?

Para la cultura china, el sapo de tres patas es una figura legendaria. Al mismo se lo puede ver sentado sobre moneadas y con una moneda en la boca, esto simboliza la llegada de dinero y la multiplicación de la fortuna.

La práctica del Feng Shui, dice que este amuleto se utiliza con el objetivo de activar la energía de la prosperidad y proteger el hogar de las malas vibras económicas. Por eso, es uno de los objetos más elegidos por quienes buscan mejorar su situación financiera.