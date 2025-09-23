Dónde ubicar el sapo de tres patas para la abundancia, según el Feng Shui
El Feng Shui, es una de las prácticas milenarias, en la cual la energía es lo más importante. Así es que la ubicación de los amuletos es fundamental y el lugar donde colocas el sapo de tres patas es ideal.
El Feng Shui es una práctica milenaria que se basa en el flujo de la energía, por lo que la ubicación de los objetos es primordial para poder mantener el equilibrio en el hogar.
Para esta práctica es importante el uso de amuletos y rituales, que tienen el objetivo de atraer energía positiva al hogar, por lo que se han vuelto muy populares.
Dentro del Feng Shui, nos encontramos con diversos elementos que ayudan a activar la prosperidad y la riqueza. Entre los más conocidos, nos encontramos con el Chan Chu, también llamado “Sapo de tres patas” y debe ser colocado en el lugar correcto.
¿Dónde debes colocar el sapo de tres patas según el Feng Shui?
Si lo que quieres es atraer el dinero el Feng Shui tiene unas recomendaciones para que tengas en cuenta. Estas son:
Cerca de la entrada principal
Tienes que colocar el sapo de tres patas mirando hacia dentro, esto es tomado como si atrajera la riqueza hacia el interior del hogar. No debe mirar hacia la puerta de salida, esto simboliza que el dinero se va.
Altura adecuada
No debes colocarlo directamente en el suelo. Ante esto se recomienda colocarlo sobre una mesa baja o un mueble, a pocos centímetros del piso.
Sector de la riqueza
Otra opción es colocarlo en el sureste de la casa, esta área es considerada de prosperidad para el Feng Shui.
En Asia oriental, las ranas son vistas como heraldos de la de la buena fortuna y la prosperidad. Jin Chan —el mitológico sapo dorado de tres patas— es tradicionalmente representado junto con monedas como amuleto de riqueza tanto para hogares como para negocios. 🇨🇳🇯🇵🐸💫🪙💰 pic.twitter.com/CAwb0jBsMn— Kek Mex 🟧⬛️ (@MexKek) June 16, 2023
Si tienes más de uno
Por último, tienes que distribuir varios sapos en diferentes ambientes pero recuerda que debes respetar la regla de que siempre miren hacia adentro.
¿Qué representa el “Sapo de tres patas”?
Para la cultura china, el sapo de tres patas es una figura legendaria. Al mismo se lo puede ver sentado sobre moneadas y con una moneda en la boca, esto simboliza la llegada de dinero y la multiplicación de la fortuna.
La práctica del Feng Shui, dice que este amuleto se utiliza con el objetivo de activar la energía de la prosperidad y proteger el hogar de las malas vibras económicas. Por eso, es uno de los objetos más elegidos por quienes buscan mejorar su situación financiera.