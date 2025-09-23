Cazzu podría quitarle a Inti el apellido de Christian Nodal: todo lo que se sabe de la nueva disputa

Desde su separación, Cazzu y Christian Nodal han transitado por distintas etapas en su relación. Lo que comenzó como un distanciamiento aparentemente cordial, pronto se transformó en un conflicto creciente, afectando incluso la dinámica familiar con su hija, Inti.

Según fuentes cercanas, la cantante y compositora argentina estaría considerando solicitar la patria potestad exclusiva de Inti, llevando la disputa legal a un nuevo nivel. ¿Qué se sabe de esta situación? Te lo contamos aquí mismo.

¿Por qué Cazzu le quitaría la custodia de Inti a Christian Nodal?

El conflicto entre la expareja se ha agravado con la reciente denuncia de Cazzu, quien acusa a Nodal de actuar como un padre distante, lo que motivaría a la intérprete de “Mucha Data” a buscar la custodia exclusiva de su hija, Inti.

Fuente: Canva Cazzu con su hija Inti

Según la periodista Mandy Fridmann, ella estaría valorando iniciar procedimientos legales contra Nodal para obtener la tutela completa de la niña, de dos años. Esta medida surge ante la percepción de que el músico mexicano ha mostrado poco interés en su cuidado y desarrollo, pese a las obligaciones compartidas como padres.

El panorama se complica debido a la diferencia en el apoyo económico que Nodal aporta. En un principio, Cazzu solicitó una pensión de 135 mil dólares mensuales, monto que luego se redujo a 7 mil tras un litigio. La cantante ha señalado públicamente que considera esta decisión injusta y desproporcionada, generando aún más polémica a la situación.

Esta sería la razón por la que comenzó la disputa legal de Cazzu y Nodal

La disputa legal entre Cazzu y Christian Nodal se ha intensificado tras la negativa del cantante a autorizar el viaje de su hija Inti, generando conflictos tanto judiciales como emocionales. La creadora de “Latinaje” contó en un pódcast que la situación se complicó durante una mediación, cuando el abogado de su expareja advirtió que el permiso podría ser retirado en cualquier momento.

Esto provocó un fuerte impacto entre los presentes, evidenciando el control que el mexicano ejercía sobre el proceso.

Fuente: Canva Lo que parecía ser una separación en buenos términos terminó en una disputa legal entre Cazzu y Christian Nodal

La falta de autorización ha afectado también la carrera artística de la argentina, quien necesita viajar para cumplir compromisos profesionales. Aunque cuenta con recursos para afrontar la disputa, Cazzu reconoció el desgaste emocional que le ha ocasionado, reflexionando sobre los desafíos que enfrentan muchas madres en situaciones similares.

Ante este conflicto, los padres de Nodal, Cristy y Jaime González, intervinieron mostrando su apoyo a la joven, instando a que su hijo otorgue el permiso para que Inti pueda viajar con su madre.

Por lo que se menciona, los abuelos están molestos por los recientes escándalos en torno a la paternidad del cantante y consideran injusto que se bloqueen los traslados necesarios para la niña, intentando mediar en favor de la menor.

¿Por qué se separaron Cazzu y Nodal?

La separación de Cazzu y Nodal anunciada en mayo de 2024 sorprendió a muchos, ya que la pareja parecía mantener una relación armoniosa. Según declaraciones del cantante de “De los besos que te di” y de “Botella tras botella”, la ruptura se debió a diferencias personales y a una desconexión emocional que se fue gestando con el tiempo.

No obstante, la “Nena Trampa” le expresó que no quería ser la compañera que él necesitaba, un factor decisivo para poner fin al vínculo. Asimismo, le comentó que la relación comenzó a deteriorarse debido a la falta de compromiso y apoyo, especialmente en la crianza de su hija Inti.

A pesar de los intentos por resolver los conflictos, la situación se volvió insostenible, lo que la llevó a tomar la decisión de concluir el lazo afectivo.

Tras la separación, el intérprete regional mexicano inició un nuevo romance con Ángela Aguilar, generando polémica por la cercanía temporal entre ambos eventos. La relación entre ellos se consolidó poco después del fin de su vínculo anterior y culminó en una ceremonia espiritual en Roma, evidenciando la rapidez con la que avanzó esta nueva etapa en su vida personal.