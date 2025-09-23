El inevitable adiós: ¿Quién será el eliminado este 22 de septiembre de Exatlón Draft El Ascenso?

La competencia cada vez está más reñida y los atletas lo saben: ya no hay tiempo para errores y cada victoria será definitiva para mantenerse en la competencia. Este 22 de septiembre no solo los atletas están a la espera de ver el desenlace de cada enfrentamiento, sino también los fanáticos, quienes ya se preguntan quién será el eliminado de la noche.

La presión aumenta entre los atletas y solo el esfuerzo máximo los llevará adelante

Dentro de la competencia de Exatlón Draft El Ascenso, cada competencia es importante, pero la eliminación de esta noche no solo significa la despedida de un competidor más, sino también un golpe de emociones para los compañeros quienes con cada salida deben reajustar sus estrategias si es que desean mantenerse y llegar con gloria a la siguiente temporada de Exatlón México.

¿Quién será el equipo que pierda a uno de sus integrantes?

Será en un par de horas que se revelará el nombre del atleta que tendrá que abandonar el sueño, lo que aumenta la presión en los televidentes y en los atletas, quienes tendrán que sobreponerse a la presión que ejerce, uno de los realities deportivos más exigentes en la actualidad

¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de Exatlon México?

Será el próximo lunes 29 de septiembre, en punto de las 7:30 por Azteca Uno, que los fanáticos de los realities deportivos podrán vivir un capítulo más de Exatlón México. Este nuevo encuentro de la élite deportiva nacional, promete momentos de máxima tensión, emociones a flor de piel y mucha garra.

