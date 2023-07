Alan Estrada compartirá en un libro titulado “Viajar te cambia la vida”, la experiencia que vivió a bordo del sumergible Titán cuando realizó una expedición para visitar los restos del Titanic.

Se trata de la misma cápsula que implosionó recientemente en las profundidades del Océano Atlántico, terminando con la vida de cinco personas que iban a bordo del submarino.

Alan Estrada contará su expedición al Titanic en un nuevo libro.

¿Qué dijo Alan Estrada? En entrevista exclusiva para Ventaneando, Alan Estrada declaró que su libro fue impreso antes de que ocurriera la tragedia que conmocionó al mundo entero.

“El libro se imprimió antes de que esta tragedia pasara, justo hay una parte que habla de esto. Son diez lecciones de vida que yo he aprendido viajando y una de esas lecciones habla del miedo. Hay un capítulo que le dedico a cómo yo enfrenté mis miedos, justo con esa inmersión al Titanic porque obviamente sabía que era algo en lo que estaba arriesgando la vida”.

¿Alan Estrada volvería a realizar esta experiencia?

Alan Estrada también admitió que no volvería a repetir tan temeraria experiencia, pues desde el principio estuvo consciente de que arriesgaba su vida: “Sería algo que yo no volvería a hacer, que afortunadamente lo viví, honestamente fue un viaje muy mágico, es algo que poquísima gente en el mundo puede contar, menos de la gente que ha ido a la estación espacial”.

“Lo viví y lo vi con mis propios ojos, fue algo muy emocionante. Sí fue un viaje que yo hice muy nervioso y en el que estaba consciente del riesgo que estaba yo tomando, nunca pensé que iba a pasar esto, pero honestamente no me tocó y me puedo salir hoy del teatro, me atropellan y me muero”.

Sobre la tragedia ocurrida con el Titán y el cierre de la OceanGate, empresa que lo patrocinaba dijo: “Supongo que después de algo tan rudo como esto era algo natural, lamento por las personas que perderán su trabajo y al final, a mí lo que me duelen son las vidas que se perdieron. Dos de las personas que fallecieron en esa inmersión, yo los conocía, estuve conviviendo con ellos semanas en las dos expediciones en las que estuve”.

Por último, Alan Estrada aseguró que serán los peritos expertos en la materia los que determinarán qué fue lo que sucedió con el sumergible. “Al final hay un par de posibilidades de qué fue lo que pudo haber pasado, creo que es importante saber qué pasó para cambiar ciertas regulaciones del mundo de los sumergibles”.