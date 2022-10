VIDEO: Alana habla de su relación con Emilio Osorio tras mensaje de Karol Sevilla

Hace un mes se hizo público el rompimiento entre Karol Sevilla y Emilio Osorio; sin embargo, desde entonces se mencionó que el cantante tenía una relación con nuestra querida conductora Alana y esto dijo al respecto la intérprete de temas como “Desde hoy” y “Vuelo”.

Alana | Host Digital

“Qué bueno, que sean muy felices, les deseo lo mejor. Él tiene la oportunidad de enamorarse, a ella no la conozco mucho pero seguramente es hermosa y le deseo lo mejor 100%, cada uno está en su vida y con cosas que se vienen muy emocionantes y eso es lo importante”, declaró Karol Sevilla.

Sobre su ruptura con Emilio Osorio, Sevilla reveló que esto la ayudó a crecer como persona. “Creo que uno se cansa de ser la niña buena y así, entonces creo que también estoy más segura conmigo misma, con mi cuerpo, con lo que soy y quiero justamente explotarlo. El ser mujer es hermoso y poderlo explotar de alguna forma para mí es espectacular”, añadió.

Así mismo, Karol Sevilla aseguro que cuando uno termina una relación se “empodera y se mam…”, no obstante, siempre son buenos los cambios y ella está agradecida con esta ruptura ya que está evolucionando en todos los aspectos y aseguró que la soltería le vino de maravilla ya que está feliz y enamorada de sí misma.

Te puede interesar: VIDEO: Karol Sevilla reacciona al supuesto romance entre Alana y Emilio.

¿Qué dijo Alana sobre su relación con Emilio Osorio? Después de las declaraciones vertidas por Karol Sevilla, Alana se pronuncio al respecto y en exclusiva para Venga La Alegría.

“No tengo nada qué decir, no tengo el gusto de conocer a Karol, pero creo que es una artista bastante talentosa, creo que hay mejores preguntas que le pueden hacer sobre sus futuros éxitos, proyectos, trabajo, creo que es más interesante”, declaró.

Al final, le envió un saludo a nuestro querido Gabo Cuevas, quien le hizo esa pregunta a Karol Sevilla y dejó claro que cuando esté en una relación nos enteraremos por ella.

¿Tiene una relación con Emilio Osorio?

“Yo repito lo mismo que dije la última vez. Emilio me parece una persona muy linda, me cae muy bien, somos amigos, somos amigos”, recalcó nuestra querida conductora que no pudo evitar ponerse nerviosa ante los cuestionamientos.

“Es una linda amistad, me cae muy bien, es una gran persona, Karol también”, finalizó.