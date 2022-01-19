¿Quién es el millonario que llevó a Aleida Núñez a Dubai? (FOTOS)

Fue el millonario Bubba Saulsbury de 51 años, originario de Odessa, Texas y que no es casado, ni tiene hijos, quien vacacionó con Aleida Núñez en Dubai.

La bella actriz inició este año llena de amor, pues se dio a conocer que estaría saliendo con un hombre empresario originario de Texas, al que conoció a través de su página de internet y con quien recientemente disfrutó de un viaje.

Según la revista TVNotas, la rubia histriona tiene una relación sentimental con Bubba Saulsbury de 51 años, por lo que le lleva 11 años de diferencia, pero no es casado, ni tiene hijos.

La familia del varón tiene una empresa llamada Industrias Saulsbury, misma que se especializa en la construcción de plantas de hidrocarburos, en las que ha trabajado desde hace 30 años y actualmente es vicepresidente ejecutivo corporativo de Estrategias y miembro del Consejo Directivo.

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Así se conocieron Aleida y Bubba

Fue medio año atrás cuando supuestamente se conocieron a través de la página de internet de ella y se estuvieron mensajeando, hasta que él la invitó a salir en una ocasión que vino a México por un asunto de negocios.

La pareja recibió el Año Nuevo en Emiratos Árabes y según le contaron a la revista alguna fuente cercana a Aleida Nuñez: “Él la trae para todos lados y cumple todos sus gustos; él es millonario y la trata como toda una reina”.

De acuerdo con los amigos de la rubia, ella quiere ir paso a paso y esperar a que se consolide su relación, pues apenas llevan cuatro meses juntos, así que está en proceso de ver si se entienden como pareja, porque ella ya tenía tiempo sin tener un novio.

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