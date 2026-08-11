Así de fácil puedes hacer que tu hogar huela fresco constantemente

Uno de los objetivos de muchas personas es poder tener el hogar con aroma fresco todo el día por lo que instantáneamente se recurre aromatizantes o fragancias intensas. Sin embargo, hay una alternativa natural que puedes preparar en la casa para dar una sensación de frescura y limpieza.

El truco consiste en utilizar el romero como un ingrediente principal. Esta planta aromática tiene un olor fresco, herbal e intenso. Con unos minutos de preparación podrás lograr un aromatizante casero ideal para utilizar en tus espacios y lograr el objetivo de un aroma agradable.

¿Cómo preparar este aromatizante?

Para preparar un aromatizante casero debes tener en cuenta los siguientes elementos:



2 ramas de romero fresco

2 tazas de agua

La cáscara de un limón o naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional

Una botella con atomizador

Preparación del aromatizante casero

Para poder prepararlo vas a colocar agua en una olla y agregarle ramas de romero con las cáscaras de limón o naranja. Vas a llevar la mezcla a fuego medio hasta que comience a hervir y luego baja la intensidad del fuego. Deja cocinar 10 minutos para que el agua pueda absorber los aromas.

El romero es una planta muy importante para el Feng Shui.|Canva

El siguiente paso es apagar el fuego y dejar que la preparación se enfríe completamente. Luego vas a colar la mezcla y colocarla en una botella con atomizador. De acuerdo con tu gusto puedes agregar unas gotitas de esencia de vainilla para un aroma más dulce.

Por otro lado, si lo deseas puedes colocar la preparación caliente directamente en un recipiente resistente al calor y dejar que el vapor aromático se distribuya por la habitación. Lo que si es importante es que debe utilizarse con precaución y mantenerse lejos del alcance de niños y mascotas.

Ten en cuenta que el romero puede ayudar a crear una sensación de frescura y limpieza en diferentes espacios. También, puedes crear saquitos de romero y colocarlos en lugares estratégicos para aportar un aroma agradable.